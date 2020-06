Spagna: ex comandante Guardia Civil de los Cobos presenterà ricorso al ministero dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Diego Perez de los Cobos, ex comandante della Guardia Civil di Madrid, rimosso dal suo incarico il 25 maggio scorso, presenterà un ricorso presso il ministero dell'Interno per recuperare la sua posizione in quanto sarebbe avvenuta "ledendo i suoi diritti, rovinando la sua vita" dopo aver lavorato "instancabilmente" negli scenari più difficili. Lo ha reso noto il quotidiano "El Confidencial", che ha consultato fonti vicine al colonnello. La sua richiesta dovrà essere valutata dal ministro dell'Interno di Madrid, Fernando Grande-Marlaska, e se questa strada non dovesse rivelarsi sufficiente, de los Cobos potrebbe rivolgersi al Tribunale nazionale presentando un ricorso alla Camera per i contenziosi amministrativi. Il colonnello presenterà nel ricorso una nota del direttore generale della Guardia Civil, inviata al numero due del ministero Rafael Perez - che firmò le sue dimissioni - nella quale si ammetteva che la causa del licenziamento era da attribuire al "non aver riferito lo sviluppo delle indagini della Guardia Civil" in merito ad un'inchiesta condotta dal giudice del tribunale di Madrid Carmen Rodriguez Medel, per valutare la risposta delle autorità sanitarie spagnole durante le prime fasi dell'emergenza coronavirus ed in particolare l'autorizzazione della manifestazione dello scorso 8 marzo nella capitale spagnola in occasione della Festa della donna. Al centro dell'inchiesta, poi archiviata il 12 giugno scorso, tra i principali indagati figurava il delegato del governo per la comunità di Madrid, Jose Manuel Franco. (Spm)