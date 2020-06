Sindacato: busta con tre proiettili a Bentivogli, segretario dimissionario Fim-Cisl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata appena rivenuta a Roma nei pressi dell’abitazione del segretario generale della Fim-Cisl Marco Bentivogli, una busta con 3 cartucce di pistola, calibro 38 e due calibro 9 con minacce di morte in ricordo dei 10 anni dell’accordo Fiat di Pomigliano. Lo riferisce una nota dell'organizzazione sindacale, precisando che il volantino recita: "Festeggeremo insieme l'accordo di Pomigliano. Ovunque a Roma o ad Ancona, non bastano le dimissioni". Sul posto dove era presente la scorta sono intervenute la Digos e la scientifica. Per la sua attività sindacale Bentivogli ha ricevuto anche in passato minacce e aggressioni.(Com)