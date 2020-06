Scuola: tribunali condannano il ministero dell'Istruzione a risarcire i precari. Le sentenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violazione della Direttiva comunitaria 1999/70/Ce continua a costare al ministero dell'istruzione pesanti condanne nei tribunali del lavoro. E' quanto si legge in una nota del sindacato della scuola Anief. "In poche settimane gli avvocati Anief hanno ottenuto ben venti sentenze che condannano il ministero dell'Istruzione al pagamento di oltre 200 mila euro in favore di altrettanti docenti che si sono affidati all'Anief per rivendicare il diritto a percepire, durante i tanti anni di precariato, la medesima progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo e il diritto al risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a termine su posti vacanti".Le sentenze ottenute dai legali Anief su tutto il territorio nazionale "fanno registrare una condanna del ministero a più di 200 mila euro tra spese di lite, risarcimento danni e progressioni stipendiali mai corrisposte. Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Modena, Parma e Santa Maria Capua Vetere a dare piena ragione ai precari, condannando il ministero per l'evidente discriminazione cui sono sottoposti i lavoratori a termine non essendo loro riconosciuto il diritto a percepire le medesime progressioni stipendiali dei dipendenti assunti a tempo indeterminato" scrivono ancora dal sindacato."Il Contratto collettivo nazionale di comparto deve essere immediatamente conformato alla normativa comunitaria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che, è bene ricordarlo, è stata recepita in Italia sin dal 2001 e si devono eliminare tutte quelle odiose disparità di trattamento che sviliscono i lavoratori precari della scuola, in primis per quanto previsto sulla retribuzione".(Com)