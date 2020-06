Aerospazio: Airbus, cinque anni di attività del satellite Sentinel-2A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo lancio il 23 giugno 2015, il satellite Copernicus Sentinel-2A, costruito da Airbus, ha fornito immagini ottiche ad alta risoluzione per molti servizi e applicazioni, compresa l'agricoltura e le scienze forestali. In questi cinque anni, secondo quanto sottolinea un comunicato stampa, Sentinel-2A ha orbitato attorno alla Terra più di 26 mila volte e ha percorso quasi 1,2 miliardi di chilometri, un lungo percorso volto a capire e gestire meglio il nostro ambiente. Insieme al suo satellite gemello Sentinel-2B lanciato il 7 marzo 2017, la missione è diventata la più utilizzata dell'intera famiglia di satelliti Copernicus, infatti, dall'inizio della missione, oltre il 60 percento di tutti i download di Copernicus provengono da Sentinel-2. Entrambi i satelliti Copernicus Sentinel-2 sono equipaggiati con un innovativo registratore di immagini multispettrale ad alta risoluzione (Msi - multispectral imager), anch'esso costruito da Airbus, che copre 13 bande spettrali per l'imaging dettagliato del terreno e della vegetazione terrestre. La combinazione di alta risoluzione, nuove capacità spettrali, una larghezza dell'andana di 290 km e frequenti intervalli di copertura, offre osservazioni della Terra senza precedenti. La missione si basa su una costellazione di due satelliti identici che viaggiano sulla stessa orbita, ma a 180 gradi di distanza, per consentire una ottimale copertura e trasmissione di dati. Insieme coprono tutta la superficie della Terra, le grandi isole, le acque interne e costiere. La copertura avviene ogni cinque giorni all'altezza dell'equatore e ogni tre giorni nell'Europa centrale. (segue) (Com)