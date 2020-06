Aerospazio: Airbus, cinque anni di attività del satellite Sentinel-2A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione fornisce informazioni per applicazioni come il monitoraggio agricolo e forestale o per aiutare a gestire la sicurezza alimentare. Le immagini satellitari possono essere utilizzate per indicizzare le piante: grazie al ricco campionamento spettrale offerto dalla missione, possono essere determinate le variabili geofisiche, come il contenuto di clorofilla delle foglie o il contenuto di acqua delle foglie. Questo è particolarmente importante per un'efficace previsione dei raccolti e le applicazioni relative alla vegetazione terrestre. Oltre a monitorare la crescita delle piante, Sentinel-2 può essere utilizzato per mappare i cambiamenti della superficie terrestre e per monitorare le foreste del mondo. Inoltre fornisce informazioni sull'inquinamento nei laghi e nelle acque costiere. Le immagini delle alluvioni, delle eruzioni vulcaniche e delle frane contribuiscono alla mappatura delle catastrofi e possono aiutare le missioni per gli aiuti umanitari. Inoltre, sebbene non siano stati originariamente progettati per questo, i satelliti Sentinel-2 possono aiutare a rilevare i detriti galleggianti negli oceani. (segue) (Com)