Aerospazio: Airbus, cinque anni di attività del satellite Sentinel-2A (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzando il sistema europeo di trasmissione dati (Edrs - European Data Relay System), gestito e di proprietà di Airbus, portare a terra l'enorme mole di dati di Sentinel-2 non è un problema: nel 2019 la missione ha trasmesso quasi 390 TB al mese. L'Edrs è una rete di satelliti geostazionari e satelliti con orbita terrestre bassa, che trasportano un terminale laser per le comunicazioni. Il sistema, noto anche come SpaceDataHighway, fornisce servizi di comunicazione sicuri e veloci per molti satelliti tra cui Sentinel-1 e Sentinel-2. Inoltre contribuisce alla tempestiva disponibilità dei dati, in particolare per applicazioni critiche in termini di tempo come il monitoraggio ambientale, la risposta alle emergenze e le missioni di sicurezza. Mentre Sentinel-2A celebra il suo quinto anno in orbita, la prossima coppia di satelliti - Copernicus Sentinel-2C e -2D - sta prendendo forma nel centro di integrazione satellitare Airbus a Friedrichshafen (Germania). Il payload per le comunicazioni ottiche (Ocp - Optical Communications Payload) è appena stato integrato nel modello "C" e ha superato con successo i test finali, mentre le attività di integrazione del modello "D" procedono in parallelo. (Com)