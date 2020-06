Brasile: governo studia aumento coltivazione grano per ridurre dipendenza da Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che il governo sta studiando la possibilità di condurre esperimenti mirati in alcune le regioni del paese per incrementare la produzione agricola di grano. In particolare, secondo quanto reso noto dal capo dello stato nel corso di un'intervista per il canale "AgroMais" della "Tv Bandeirantes", il ministero dell'Agricoltura, attraverso l'agenzia Embrapa, punta a espandere la piantagione di grano nella regione di Matopiba, nel cerrado brasiliano. Secondo il presidente, l'espansione renderebbe il paese sempre meno dipendente dalle importazioni di grano argentino. (segue) (Brb)