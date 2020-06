Brasile: governo studia aumento coltivazione grano per ridurre dipendenza da Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista Bolsonaro ha parlato delle difficoltà che il paese dovrà affrontare per fare ripartire l'economia dopo la pandemia del coronavirus e ha affermato che l'industria agroalimentare è un settore fondamentale per la ripresa economica del Brasile. Le misure adottare per contrastare la diffusione del virus hanno complicato la situazione economica del paese. Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno stimato la contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 a - 6,50 per cento. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 22 giugno. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. L'impatto della crisi sanitaria sulle prospettive economiche brasiliane sarà pesante anche secondo la Banca mondiale, secondo cui la flessione del Pil brasiliano sarà pari all'8 per cento nel 2020. (segue) (Brb)