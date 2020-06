Brasile: governo studia aumento coltivazione grano per ridurre dipendenza da Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile prevede dal canto suo una contrazione del 4,7 per cento. Più pessimista la previsione della banca d'affari statunitense Goldman Sachs che ha rivisto al ribasso la proiezione del Pil del Brasile nel 2020, prevedendo una contrazione del 7,4 per cento quest'anno. La stima precedente prevedeva un calo del 3,4 per cento. In particolare secondo Goldman Sachs il Pil brasiliano dovrebbe ridursi del 14,2 per cento nel primo semestre, per poi recuperare del 7,7 per cento nel secondo. A metà aprile il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto per il paese una recessione del 5,3 per cento. Per l'istituto finanziario il Brasile tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 2,9 per cento. (Brb)