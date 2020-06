Libia: Qatar, stabilità e sovranità del Paese obiettivo a cui tutti aspiriamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità, la stabilità e la sovranità della Libia insieme all'integrità delle sue terre e indipendenza e la fine dei combattimenti “sono un obiettivo a cui tutti aspiriamo e ci impegniamo per raggiungerlo". Lo ha dichiarato il ministro di Stato del Qatar per gli Affari esteri, Sultan bin Saad al Muraikhi, intervenendo oggi alla riunione straordinaria del Consiglio della Lega araba organizzato su richiesta dell’Egitto per discutere gli sviluppi in Libia e il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). “Il Qatar sottolinea la necessità di rispettare la sovranità degli Stati e la non interferenza nei loro affari interni e la necessità di evitare portare avanti interessi di parte”, ha sottolineato il ministro. Il Qatar, sostiene insieme alla Turchia il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli nel conflitto contro l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, appoggiato invece da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia. Il Gna ha boicottato la riunione del Consiglio della Lega araba voluta dall'Egitto. (segue) (Res)