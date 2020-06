Libia: Qatar, stabilità e sovranità del Paese obiettivo a cui tutti aspiriamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Al Muraikhi, il Qatar sottolinea la necessità “di un serio lavoro collettivo per il successo del processo politico in Libia, per poter raggiungere una soluzione volta a consentire alla Libia di raggiungere la stabilità desiderata e garantire la sua sovranità e integrità territoriale e la sicurezza dei suoi cittadini”. Nel suo intervento, Al Muraikhi, ha elogiato il Governo di accordo nazionale (Gna), riconosciuto a livello internazionale, per i suoi sforzi per individuare gli autori degli abusi contro 23 cittadini egiziani nella città di Tarhuna e per i suoi sforzi volti a garantire il loro ritorno sicuro in patria. (segue) (Res)