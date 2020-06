Libia: Qatar, stabilità e sovranità del Paese obiettivo a cui tutti aspiriamo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato ha rinnovato il sostegno del Qatar al Gna e ha invitato tutti i libici ad attuare l'accordo di Skhirat. “Il Qatar afferma il proprio sostegno a tutti gli sforzi volti a porre fine al conflitto in Libia e a proseguire un percorso di ricostruzione delle istituzioni con particolare attenzione alla protezione e alla promozione dei diritti umani. Il Qatar ribadisce inoltre la sua ferma posizione contro tutte le forme di interferenza esterna negli affari interni libici”, ha osservato il ministro. “Siamo tutti d’accordo che la continuazione del conflitto in Libia viene pagata anzitutto dal popolo libico e sta drenando le risorse del paese che dovrebbero essere utilizzate per ricostruire e realizzare uno sviluppo sostenibile", ha dichiarato il ministro di Stato. A questo proposito, Al Muraikhi ha sottolineato la richiesta dello Stato del Qatar a tutte le parti di assumersi la propria responsabilità legale e morale e di rispettare e attuare leggi e accordi internazionali per garantire la protezione di civili e strutture civili. (Res)