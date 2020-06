Lombardia: Cattaneo, transizione energetica parte dai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione energetica parte dai territori e le Regioni sono al centro di questo processo". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, nel corso del suo intervento al webinair "Ripartire dopo il lockdown: le Regioni al centro della transizione energetica" organizzato da Anev ed Elettricità futura. In cui sono intervenuti anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e, con un videomessaggio, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone."Regione Lombardia - ha proseguito - sta mettendo in campo il proprio programma regionale energia e clima, che declina in scala regionale gli obiettivi del Pniec (Piano nazionale e integrato per l'energia e clima). Anche studi internazionali confermano come la capacità di intervento dei governi regionali è molto più efficace rispetto a quella degli stati nazionali. I livelli subnazionali sono in grado di agire sui livelli di decarbonizzazione e di efficientamento energetico con una capacità che è circa il doppio di quella dei governi nazionali dei G20. Se oggi le Regioni hanno già più efficacia nelle performance, sarebbe fondamentale poter agire sulla loro centralità anche in campo energetico". (segue) (Com)