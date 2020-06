Lombardia: Cattaneo, transizione energetica parte dai territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace constatare come il Pniec non vada in questa direzione. Infatti, prevede, per il raggiungimento degli obiettivi investimenti in tecnologie, processi e infrastrutture pari a circa 184 miliardi di euro. In proporzione, in Lombardia serviranno per gli obiettivi analoghi 34 miliardi di euro di investimenti in dieci anni, di cui circa almeno 5 per lo sviluppo del fotovoltaico. Se pensiamo che oggi la filiera dell'energia vale in Italia 62 miliardi di euro e in Lombardia 11 miliardi, comprendiamo che questa dimensione degli investimenti e' da libro dei sogni. Inoltre, all'interno del piano mancano gli strumenti per la realizzazione degli investimenti necessari". "Le fonti rinnovabili in Lombardia - ha detto l'assessore - rispetto ai consumi finali valgono meno del 14 per cento (dato del 2017). Ed entro il 2030 dovremmo più che raddoppiare la quota di penetrazione delle fonti rinnovabili arrivando al 31 per cento". "Per raggiungere questi obiettivi - ha fatto presente - dovremmo produrre da fonti rinnovabili l'equivalente tra i 5,5 e i 5,9 di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), rispetto ai valori attuali di 3,5 tep. Inoltre, dovremmo incrementare di più del doppio la produzione di Fer (fonti energia rinnovabile) in particolare il fotovoltaico che deve raggiungere un aumento compreso tra il 150 e il 240 per cento della potenza installata oggi". (segue) (Com)