Lombardia: Cattaneo, transizione energetica parte dai territori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia non partiamo da zero - ha aggiunto Cattaneo - abbiamo già 125mila impianti. Occorre un incremento del parco produttivo fotovoltaico adeguato: tradotto in superficie necessaria servirebbero da 25 a 40 milioni di mq d superficie in Lombardia per attivare nuovi parchi fotovoltaici (circa 4000 campi di calcio). Senza strumenti adeguati questa realizzazione appare alquanto improbabile. Le fonti rinnovabili oggi coprono circa 1/3 dell'energia elettrica prodotta. La prima fonte è quella idroelettrica che difficilmente potrà crescere. La seconda è il biogas che è abbastanza ignorato. Il fotovoltaico è solo al terzo posto". "Credo - ha osservato l'assessore - che la scelta del Governo di affidare alle Regioni l'iter di definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sia un modo per scaricare ogni responsabilità alle Regioni. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, se anche usassimo tutte le aree dismesse in Italia che sono disponili per produrre nuova potenza fotovoltaica, copriremmo solo il 20-30 per cento delle disponibilità. In Lombardia queste aree idonee sono molto difficili da trovare: c'è l'indisponibilità dei terreni agricoli, come anche per le aree industriali". "Se alle Regioni non vengono forniti strumenti per tradurre questi obiettivi ambizioni in fatti concreti - ha concluso l'assessore - il Pniec e forse anche il piano regionale della Lombardia resterebbero solo dei programmi non del tutto realizzabili". (Com)