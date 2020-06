Minori: Salvini su Bibbiano, 24 richieste di rinvio a giudizio non sono un raffreddore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la richieste di rinvio a giudizio per l’inchiesta "Angeli e demoni", afferma che "quello che a sinistra è stato definito un semplice raffreddore ha prodotto 24 richieste di rinvio a giudizio. Su Bibbiano attendiamo le sentenze, come è giusto che sia - continua il senatore in una nota -, ma dal Pd e dintorni dovrebbero farsi un esame di coscienza per l’arroganza e la superficialità con cui hanno liquidato il dolore di troppe famiglie". (Com)