Imprese: Swarowski taglia 600 posti di lavoro su scala globale

- Storica azienda austriaca produttrice di manufatti in cristallo, Swarowski ha deciso di tagliare 600 posti di lavoro sui suoi circa 30 mila dipendenti su scala mondiale a causa della crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a essere interessati dalla ristrutturazione sono i settori Vendite e Marketing. Nella sede principale di Swarowski a Wattens presso Innsbruck, i licenziamenti riguardano circa un terzo dei lavoratori. “Sono previsti ulteriori tagli al personale, siamo in una riorganizzazione importante”, fanno sapere dall'azienda. La ristrutturazione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Intanto, a causa della domanda carente, Swarowski prorogherà la cassa integrazione per i propri dipendenti fino alla fine di settembre. Nel 2019, l'azienda ha realizzato vendite per 2,7 miliardi di euro nel settore dei cristalli. La società tradizionalmente non rilascia dichiarazioni sul profitto. Swarovski è di proprietà dell'omonima famiglia da cinque generazioni. Il gruppo appartiene a circa 80 membri della famiglia. L'azionista di maggioranza è il ramo che fa capo a Gernot Langes-Swarovski, con circa il 20 percento del capitale societario. (Geb)