Croazia: premier Plenkovic, non ci sono motivi per rimandare elezioni del 5 luglio

- La data delle elezioni in Croazia rimane il 5 luglio: è necessario lavorare per la ripresa dell'economia. Lo ha sottolineato il premier uscente e leader dell'Unione democratica croata (Hdz), Andrej Plenkovic, assicurando che la Croazia è ancora tra i tre paesi dell'Ue con il minor numero di casi di coronaviurs, nonostante l'aumento dei positivi nei giorni scorsi. "Il messaggio è che la Croazia è un paese sicuro", ha detto. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull'esito del tampone da lui effettuato nei giorni scorsi, Plenkovic ha detto di aver avuto esito negativo: "Ora ho molti impegni in giro per la Croazia, so esattamente quello che faccio e come mi comporto; non metto in pericolo me stesso o gli altri". Plenkovic si è sottoposto al tampone dopo aver presenziato al torneo Adriatour, tenutosi a Zara, in quanto diversi tennisti erano risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi. (Zac)