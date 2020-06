Libia: Tunisia, Qatar e Somalia esprimono riserve su comunicato Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Tunisia, Qatar e Somalia avrebbero espresso riserve sul comunicato rilasciato oggi dalla Lega araba al termine dell’incontro straordinario in video conferenza dei ministri degli Esteri richiesto dall’Egitto. La riunione è stata boicottata dai rappresentanti del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli. Secondo quanto riportato da fonti di “Agenzia Nova”, il Gna i tre paesi hanno espresso riserve su alcuni paragrafi inclusi nel comunicato. Tuttavia, non è chiaro se i tre paesi contestino i medesimi paragrafi o passaggi diversi della dichiarazione finale dell'organizzazione. Nel comunicato finale i ministri degli Esteri della Lega araba hanno chiesto un cessate il fuoco immediato in Libia e il riavvio rapido dei negoziati volti a raggiungere una soluzione politica alla crisi. In una nota diffusa al termine della conferenza, l’organizzazione araba riunita oggi in videoconferenza su richiesta dall’Egitto ha posto l’accento sulla prosecuzione “dei colloqui nell'ambito del comitato militare 5+5 sotto l'egida delle Nazioni Unite”, chiedendo al tempo stesso “l'attuazione dei percorsi politici ed economici del processo di Berlino, aprendo la strada a elezioni che possano consentire a tutti i libici di eleggere liberamente i loro rappresentanti”. Nell’incontro boicottato dal Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, i ministri degli Esteri arabi hanno sollecitato le Nazioni Unite e la comunità internazionale a intraprendere delle misure per espellere i mercenari da tutta la Libia, adoperarsi per coinvolgere le istituzioni militari e di sicurezza libiche nel percorso per trovare una soluzione politica, oltre a smantellare e disarmare le milizie. (segue) (Cae)