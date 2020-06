Libia: Tunisia, Qatar e Somalia esprimono riserve su comunicato Lega araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri arabi, si legge in una nota, hanno condannato tutte le violazioni dei diritti umani e richiamato le autorità libiche all’obbligo di proteggere i cittadini degli altri paesi presenti nel loro territorio. La dichiarazione ribadisce inoltre il rifiuto categorico di qualsiasi intervento esterno in Libia, chiedendo il ritiro di tutte le forze militari straniere dai territori e dalle acque territoriali del paese nordafricano. Il testo si allinea inoltre con quanto dichiarato sabato scorso dal presidente dell’Egitto Abdel Fatah al Sisi durante una visita ad una base aerea egiziana al confine con la Libia: la città di Sirte e la base di Al Jufra, ai confini orientali della Tripolitania, sono due “linee rosse” oltre le quali le forze del Gna non dovrebbero spingersi. E’ degno di nota sottolineare che i ministri arabi hanno altresì confermato che l’accordo politico firmato a Shkirat, in Marocco, nel dicembre del 2015 resta la base per la risoluzione della crisi. (Cae)