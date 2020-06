Serbia-Kosovo: la mossa di Trump per la mediazione rischia di mettere in ombra il ruolo dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto di grande fragilità si è mosso l’inviato Usa Grennel, che ha concordato con Thaci e il presidente serbo Aleksandar Vucic una sorta di periodo di tregua fino al vertice di Washington. Se le autorità di Pristina, ha spiegato Grennel, hanno accettato di mettere da parte per il momento l’obiettivo di fare integrare il Kosovo nelle massime organizzazioni internazionali, la Serbia si sarebbe impegnata a sospendere la campagna per il ritiro del riconoscimento della sovranità kosovara da parte di paesi terzi. A questo si aggiunge la decisione del nuovo governo del Kosovo, guidato dal primo ministro Avdullah Hoti, di revocare le misure di reciprocità in vigore nei confronti della Serbia, aprendo così la strada alla ripresa del dialogo: decisione sostenuta sia dall’Unione europea che dagli Usa. Grennel sta inoltre concentrando i suoi sforzi diplomatici per convincere i leader dei due paesi a raggiungere un accordo che abbia in primo luogo dei risvolti economici e commerciali. La stessa stampa kosovara ha rivelato che l’intesa potrebbe declinarsi in una formula vicina alla proposta di Vucic della cosiddetta "iniziativa mini-Schengen". L’incontro, facilitato dall'inviato speciale Usa, verterà quindi su la libera circolazione di persone e merci e il riconoscimento dei diplomatici dei due paesi. La figura di Grennel resta comunque discussa in Kosovo per via delle accuse lanciate nei suoi confronti dall’ex premier, Albin Kurti. Il leader del movimento Vetevendosje ha affermato che il diplomatico Usa, nominato per alcuni mesi ad inizio anno direttore ad interim per l'Intelligence nazionale, sarebbe stato il braccio operativo di Washington a Pristina, “intromettendosi” nella politica del paese e contribuendo a “far cadere” il suo esecutivo nel tentativo di ottenere “una rapida vittoria diplomatica” a favore dello stesso Trump. (segue) (Res)