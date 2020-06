Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, Trump non punta sullo scambio di territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di territori tra Kosovo e Serbia è un'idea dell'ex consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton e non del presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato l'inviato speciale Usa per il dialogo Pristia-Belgrado, Richard Grenell, in un'intervista all'emittente televisiva "Fox News" ripresa dalla stampa di Pristina. "Sto combattendo costantemente contro le voci di un possibile scambio di territori tra Kosovo e Serbia", ha affermato Grenell in vista dell'incontro tra i leader dei due paesi il 27 giugno a Washington.(Kop)