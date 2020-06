Turismo: Mallegni (FI) su EasyJet, paghiamo scarsa rappresentatività del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuse di EasyJet sono solo un “venticello”: ormai il danno è fatto e probabilmente pure premeditato. Così in una nota il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni. “Resta evidente che se l'Italia avesse un governo autorevole e stabile lotterebbe per il primo posto in Europa”, ha detto, definendo “sorprendente che ogni tanto ci sia qualcuno che ci offenda: prima i francesi durante il lockdown, con il pizzaiolo che sputava sulla pizza, poi i tedeschi che ci definirono spendaccioni alludendo alla mafia che aspetta i soldi della Ue, e adesso la EasyJet”. “Si sono tutti scusati, ma forse quello che Forza Italia sostiene da tempo è vero, e cioè che l'Italia paga a caro prezzo una scarsa rappresentatività internazionale del governo”, ha concluso. (Com)