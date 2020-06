Messico: scossa di magnitudo 7,5, atteso aumento moderato del livello del litorale Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scossa di magnitudo 7,5 registrata nel sud del Messico potrebbe innalzare fino a 110 centimetri il livello delle acque in alcune zone del litorale Pacifico. Lo riferisce il coordinatore nazionale della protezione civile, David Leon, intervistati da "Tv Milenio", specificando che si tratta di un valore che ancora non desta allarme. Il funzionario ha ribadito che secondo le stime preliminari non si registrano danni a persone o a cose. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal servizio sismologico nazionale, l'epicentro della scossa più violenta è stato individuato a 23 chilometri al sud della città di Crucecita. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della capitale Città del Messico. La replica più robusta è stata di magnitudo 3.9. (Mec)