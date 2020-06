Medio Oriente: Del Re partecipa a conferenza straordinaria dell’Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministro degli Esteri, Emanuela Del Re, ha partecipato nella giornata di oggi ad una “Plegding Conference” ministeriale straordinaria in modalità virtuale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso del suo intervento la vice ministro ha annunciato il contributo volontario dell'Italia a favore di Unrwa per il 2020, destinato a sostenere l'agenzia nell'adempimento del proprio mandato e per eseguire i suoi programmi di base nella regione. Una parte del contributo sarà destinata a progetti volti a fornire servizi sanitari di base ai rifugiati palestinesi a Gaza e sostegno ai rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria che vivono in Libano e Giordania. La conferenza ha consentito alla vice responsabile della Farnesina di ribadire il sostegno italiano alle attività di Unrwa, il cui mandato è cruciale per milioni di rifugiati palestinesi e per la stabilità della regione. “Considerando che la pandemia di Covid-19 sta ulteriormente esacerbando la situazione umanitaria del popolo palestinese, l'Italia continuerà a garantire il suo contributo umanitario ad Unrwa anche nel 2020” ha concluso Del Re.(Res)