Ambiente: assessore Lazio, altro passo in avanti su riserva Decima Malafede

- Oggi nella seduta della commissione Ambiente del consiglio regionale del Lazio è stato discusso il piano di assetto della riserva naturale di Decima Malafede (istituita con la legge regionale 29 del 1997). Si tratta dell’area naturale protetta più estesa all’interno del Comune di Roma (circa 6.085 ettari), cade nel IX Municipio ed è gestita dall’ente regionale Roma Natura. In una nota l'assessore all'Ambiente della Regione Lazio, Enrica Onorati, spiega: "È un ulteriore passo in avanti per il sistema dei parchi del Lazio e per la qualità dell'ambiente. La discussione in commissione, propedeutica al passaggio in aula, assume una rilevanza decisiva per la Capitale e, di conseguenza, per tutto il territorio regionale non solamente per le vaste dimensioni dell'area interessata ma anche per le caratteristiche di pregio naturalistico, paesaggistico e di diretta connessione con le attività agricole. Parliamo di un territorio caratterizzato dalla presenza di aree a elevato interesse naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico, tipicamente agricolo-forestale, con tratti naturalistici rilevanti quali, tra l’altro, la Sughereta, il bosco di cerro, la Macchia di Capocotta e la Macchia Grande di Trigoria". (segue) (Com)