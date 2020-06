Ambiente: assessore Lazio, altro passo in avanti su riserva Decima Malafede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli obiettivi del piano - aggiunge l'assessore all'Ambiente della Regione Lazio - sono: garantire la massima salvaguardia delle aree a maggiore naturalità; valorizzare le peculiarità della Riserva, nello specifico, quelle naturalistiche, storico-architettoniche e archeologiche; favorire la relazione e la continuità biologica con i contesti territoriali limitrofi; privilegiare modalità di fruizione attraverso percorsi ciclo-pedonali, garantendo una rete di collegamenti tra le diverse attrezzature e i diversi servizi presenti nella Riserva e favorire l’attività agricola, in particolare quella di tipo tradizionale e a basso impatto ambientale. Ora - conclude Onorati - il testo andrà in discussione in consiglio regionale”. (Com)