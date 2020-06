Usa: Fauci al Congresso, vaccino contro il coronavirus forse pronto entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vaccino contro il coronavirus potrebbe davvero esser pronto entro la fine dell’anno. Lo ha detto oggi Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive (Niaid) e virologo capo della task force che negli Stati Uniti si occupa della risposta alla pandemia. Chiamato a testimoniare davanti al Congresso, Fauci ha sottolineato che il vaccino è in grado di “mettere l’ultimo chiodo sulla bara” del coronavirus e ha ricordato che gli operatori sanitari Usa sono nel pieno di un “grande sforzo” per svilupparne uno. Uno dei vaccini sperimentali sui quali gli scienziati statunitensi stanno lavorando entrerà a luglio nella terza fase del processo di sviluppo, mentre altri raggiungeranno lo stesso stadio nelle settimane e nei mesi a venire. Il virologo si è quindi detto “cautamente ottimista” sui risultati. Il vaccino, ha affermato Fauci, dovrebbe essere disponibile per i cittadini degli Stati Uniti “entro un anno dall’inizio del processo di sviluppo, ovvero tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021”.(Nys)