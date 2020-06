Coronavirus: stabile la provincia di Milano, forte calo a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostanzialmente stabili i numeri dei casi di persone risultate positive al coronavirus a Milano e provincia, 26 di cui 15 nel capoluogo, contro i 23, di cui 15 nel capoluogo di ieri mentre sono in forte calo a Bergamo, 6 contro i 51 di ieri e Brescia, anche qui + 6 dove ieri erano + 20. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Regione Lombardia. Stabile anche la provincia di Monza e Brianza (+ 4 contro i +5 di ieri), mentre registra un calo rispetto a ieri Como, oggi solo + 2 contro i + 13 di lunedì, in calo anche Cremona 6.587 (+2 oggi +8 ieri). Lecco passa invece dai zero positivi di ieri a un solo positivo, così come Pavia passa da 0 a + 4 e Varese da +2 a + 18. Stabili le altre province(Rem)