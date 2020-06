Emilia Romagna: Piccinini (M5s), bene apertura Regione a confronto su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disponibilità della Regione ad avviare in commissione un approfondimento sul 5G è sicuramente una buona notizia. Su questo tema c'è bisogno della massima trasparenza proprio per chiarire tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza relativa all'utilizzo di questa nuova tecnologia. Ecco perché abbiamo presentato una risoluzione per impegnare la Giunta ad attuare politiche che abbiano come unico obiettivo quello di ridurre al minimo i rischi legati all'esposizione all'elettrosmog". È quanto ha dichiarato Silvia Piccinini, capogruppo regionale in Emilia Romagna del Movimento 5 Stelle: "La necessità di ridurre al minimo il digital divide, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo a causa dell'esigenza di lavorare in smart working, deve andare di pari passo con la sicurezza dei cittadini e il rischio di inquinamento elettromagnetico. Un aspetto che, soprattutto quando si parla di 5G, crediamo che sia necessario tener bene presente".(Ren)