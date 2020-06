Argentina: Banca interamericana di sviluppo approva credito da 500 milioni di dollari per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Iadb) ha approvato un credito di 500 milioni di dollari a favore delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) dell'Argentina che hanno sofferto l'impatto della pandemia della Covid-19, afferma una nota stampa dell'istituzione multilaterale rilasciata oggi. "Questa operazione forma parte del sostegno annunciato dalla Iadb a favore dell'Argentina per un totale di 1,8 miliardi di dollari nel 2020" si legge nella nota. La Banca interamericana sottolinea che si tratta del "maggior esborso degli ultimi dieci anni" e che "è stato approvato attraverso un procedimento semplificato adottato per accelerare il sostegno ai paesi della regione per affrontare l'emergenza". Il credito è pensato in modo speciale per "aiutare le Pmi a superare i problemi di liquidità circostanziali e a rispettare gli impegni commerciali e finanziari permettendo la continuità delle attività", prosegue la nota. La Iadb punta inoltre ad "agevolare il finanziamento nel medio termine per il ristabilimento delle capacità produttive" e "la riconversione delle attività e l'adattamento alla trasformazione digitale". (segue) (Abu)