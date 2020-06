Coronavirus: Sardegna, nessun nuovo positivo, decessi fermi a 132, eseguiti 77.129 tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale - riferisce una nota - si è provveduto alla revisione del numero totale dei casi rilevati sulla base di una riscontrata duplicazione dei dati precedentemente inseriti. Sono quindi 1.360 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 77.129 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 7, nessuno in terapia intensiva, mentre 8 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.193 pazienti guariti (+3 rispetto al precedente aggiornamento), più altri 20 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.360 casi positivi complessivamente accertati, 250 (-2) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 98 (-1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 (-2) a Nuoro, 873 (-4) a Sassari.(Com)