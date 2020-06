Trasporto aereo: Portogallo, aiuti a Tap da 1,2 miliardi inferiori a quanto chiesto dalla compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese ha fissato un importo massimo di aiuti di Stato pari a 1,2 miliardi, nonostante sia inferiore a quanto richiesto dalla compagnia Trasporto aereo portoghese (Tap). Lo ha annunciato oggi il segretario di Stato al Tesoro, Miguel Cruz, nel corso di un'audizione della Commissione per il bilancio e le finanze, spiegando che questo aiuto "sarà da utilizzare a seconda di quello che sarà il fabbisogno di liquidità della compagnia aerea nel tempo, in modo che possa effettivamente iniziare il suo recupero". Tuttavia oggi, il presidente esecutivo di Tap, Antonio Neves, ha affermato che l'azienda non sarà in grado di pagare il prestito in sei mesi, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea come condizione nell'approvare il 10 giugno scorso il finanziamento presentato dal governo. Tap, che già si trovava in una situazione finanziaria difficile prima dello scoppio della pandemia, non avrebbe potuto beneficiare degli aiuti di Stato che sono rivolti ad aziende "redditizie". Neves ha spiegato che la compagnia è disponibile a presentare un piano di ristrutturazione nei prossimi tre mesi sulla base della richiesta presentata dal segretario di Stato al Tesoro che aveva sollecitato la compagnia ad agire "rapidamente". Lo Stato portoghese possiede il 50 per cento del capitale di Tap in seguito alle trattative del governo del premier, Antonio Costa con il consorzio Gateway (45 per cento), mentre il restante 5 per cento è nelle mani dei lavoratori. (Spm)