Fase 3: Raggi, online il sito Roma riparte, tutte le informazioni per la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il sito Roma riparte, dove è possibile trovare tutte le informazioni e le azioni messe in campo durante questa fase di ripartenza in cui Roma, dopo il picco dell’emergenza sanitaria, sta gradualmente ritornando alla normalità. Lo ricorda con un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Navigando sul sito - spiega Raggi -, sarà semplice e rapido trovare, per esempio, indicazioni sulle modalità di accesso alle spiagge libere del litorale romano, sugli orari degli uffici capitolini e municipali, informazioni su trasporto pubblico, scuole, asili nido, eventi culturali in città. È uno spazio virtuale in cui i cittadini potranno rimanere informati ed essere messi al corrente di tutte le iniziative. Il sito è raggiungibile dalla homepage del portale istituzionale di Roma Capitale". (Rer)