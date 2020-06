Mediterraneo: Cipro ospiterà prossima riunione in trilaterale con Israele e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro ospiterà la prossima riunione nel formato di cooperazione trilaterale con Israele e Grecia. Lo ha confermato il ministero degli Esteri cipriota in un comunicato in occasione dell'incontro oggi a Tel Aviv tra il ministro degli Esteri cipriota, Nicos Christodoulides, e la controparte israeliana Gabi Ashkenazi. I due ministri hanno discusso, tra l'altro, delle ripercussioni della pandemia in entrambi i paesi, degli sviluppi nel Mediterraneo orientale, della situazione in Libia, della Siria, delle attività della Turchia nel Mediterraneo e del riavvio sicuro del turismo, non appena le condizioni lo consentano. L'incontro si è tenuto all'aeroporto della capitale a causa delle misure imposte dalle autorità per il contrasto al coronavirus. (Gra)