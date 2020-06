Corruzione: Granelli, chiesto ad Atm di fare tutto il possibile perché questi episodi non accadano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Atm il Comune di Milano chiede chiarezza, ma anche di "fare tutto il possibile affinché questi episodi non accadano". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli, durante la commissione consiliare Mobilità e Partecipate, la cui seduta è stata dedicata all'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'arresto di due funzionari dell'azienda di trasporto pubblico. "Analizzeremo nello specifico gli atti giudiziari con l'avvocatura, per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione comunale. È certo che ci sono alcune azioni relative a comprendere, alcune relative a lavorare per chiedere all'azienda di fare tutto il possibile affinché questi episodi non accadano", ha detto Granelli, assicurando "comprensione" e un "lavoro con l'azienda per migliorare tutti quei percorsi e quelle azioni da parte del Comune, per riuscire a prevenire il più possibile episodi come questi, oltre che a comprendere quanto accaduto". "Certamente il nostro obiettivo è tutelare al massimo la qualità dell'azienda, il ruolo del Comune di Milano e dei cittadini. Il come lo verificheremo e lo stiamo verificando sulla base delle informazioni che avremo. È chiaro che questi tre aspetti di tutela per noi sono fondamentali", ha concluso l'assessore. (Rem)