Giustizia: Morra (M5s) su Palamara, credo abbia aderito ad un sistema marcio

- Credo che abbia aderito consapevolmente ad un sistema marcio: sarà la stessa magistratura a dover accertare i fatti e a sanzionare duramente dopo aver verificato. Così il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, intervenuto ai microfoni di “In Vivavoce” su Rai Radio1. Commentando la vicenda di Luca Palamara, il presidente ha parlato di “un sistema che preesisteva a quando il dottor Palamara è entrato in magistratura, perché le correnti esistono da sempre”. Sono convinto, ha aggiunto, che nell'ambito della magistratura la patologia partitocratica, correntizia abbia prodotto danni notevolissimi. “Ma al tempo stesso ci sono toghe nei confronti delle quali è impossibile muovere alcun appunto significativo: è a quei magistrati che dobbiamo chiedere un ulteriore sforzo per bonificare un corpo dello Stato così importante perché la funzione giudiziaria è decisiva in uno Stato democratico”, ha detto. (Rin)