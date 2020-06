Amministrative: Gelmini (FI), governo ci ascolti, a settembre seggi fuori dalle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva: "Fonti del Viminale confermano quanto sapevamo da qualche settimana: il governo è intenzionato a fissare, attraverso un decreto del ministro Lamorgese, le prossime elezioni Regionali e Comunali il 20 e 21 settembre. Una scelta sbagliata - continua la parlamentare in una nota -, presa senza ascoltare e coinvolgere le opposizioni. Una decisione che potrebbe causare un inizio anno scolastico con il freno a mano per milioni di studenti che dai primi di marzo non siedono tra i banchi. A nostro avviso la data migliore era il 4 e 5 ottobre. L'esecutivo la pensa diversamente? Se ne assumerà tutte le responsabilità. Ma almeno su un punto ascolti Forza Italia. Per non danneggiare il settore scuola - conclude Gelmini -, i seggi vengano allestiti in location alternative - palestre, uffici postali, caserme - e non siano utilizzati i tanti istituti che lentamente in quei giorni cercheranno di tornare alla normalità".(Com)