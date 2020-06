Usa: Fauci al Congresso, nessuno ha ricevuto l’ordine di rallentare i test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun dirigente sanitario negli Stati Uniti ha ricevuto l’ordine di rallentare la somministrazione di test sul coronavirus. Lo ha assicurato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive (Niaid) e virologo capo della task force nominata dall’amministrazione del presidente Donald Trump in risposta alla pandemia. Chiamato a testimoniare davanti al Congresso, Fauci ha commentato le parole pronunciate da Trump sabato scorso nel corso di un comizio a Tulsa, Oklahoma. Il capo della Casa Bianca ha affermato di aver ordinato di rallentare i test per far abbassare la curva dei contagi, salvo poi derubricare tale dichiarazione come “una battuta”. Fauci ha tuttavia garantito che nessun membro della task force della Casa Bianca ha ricevuto l’ordine di rallentare il numero di test. (Nys)