Medio Oriente: Sereni a Lega Araba, lavorare insieme per prevenire annessioni israeliane

- Lavorare insieme per prevenire annessioni e passi unilaterali. Lo ha dichiarato la viceministro degli Affari esteri, Marina Sereni, in occasione dell’incontro in presenza, tenuto oggi alla Farnesina, con una delegazione di otto ambasciatori della Lega araba, che hanno presentato la Risoluzione 8522 con cui la Lega nelle scorse settimane ha condannato la prospettiva di annessione di porzioni della Cisgiordania e della Valle del Giordano, annunciata dal Governo israeliano. “Condividiamo le vostre preoccupazioni con riguardo alla Cisgiordania. L’Italia resta convinta che solo una soluzione a due Stati, giusta e sostenibile, negoziata tra le parti in buona fede e in conformità con il diritto internazionale, rimanga l’unica capace di garantire pace e prosperità in tutto il Medio Oriente”, ha dichiarato Sereni, secondo quanto riporta una nota della Farnesina. “Se implementata la prospettiva israeliana porrebbe in serio pericolo ogni possibilità di ripresa del dialogo con i palestinesi e comprometterebbe la fattibilità della prospettiva dei due Stati, minando dunque la stabilità della regione. È per questo motivo che l’Italia, insieme ai partner dell’Unione europea, ha chiesto allo Stato di Israele di non mettere in atto passi unilaterali e di astenersi da annessioni che sarebbero illegali dal punto di vista diritto internazionale”, ha aggiunto. Sereni ha dichiarato che “la comunità internazionale deve continuare a lavorare per diminuire le tensioni e rilanciare il Processo di pace, facilitando la ripresa di negoziati diretti tra israeliani e palestinesi”, osservando che “entrambi potranno contare sull’Italia per il raggiungimento di questo risultato”. (segue) (Res)