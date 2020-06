Medio Oriente: Sereni a Lega Araba, lavorare insieme per prevenire annessioni israeliane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in risposta a una richiesta dell’ambasciatrice palestinese, Abeer Odeh, Sereni ha chiarito che “non siamo contrari alla prospettiva del riconoscimento di uno Stato di Palestina, tuttavia la posizione italiana rimane ancorata al principio che esso deve contribuire alla soluzione finale del conflitto israelo-palestinese”. “Questo è il perché - ha concluso la viceministro - vogliamo continuare a interloquire con tutte le parti per esplorare la possibilità di una ripresa di colloqui diretti”. La Delegazione, in rappresentanza dei 22 Paesi della Lega araba, era composta da Ahmed Salim Baomar, ambasciatore dell’Oman e decano del corpo diplomatico arabo in Italia; Fayiz Khouri, ambasciatore della Giordania; Hisham Badr, ambasciatore dell’Egitto; Mira Daher, ambasciatrice del Libano; Omar Abdussalam al Tarhuni, ambasciatore della Libia; Abeer Odeh, ambasciatrice della Palestina; Safia al Souhail, ambasciatrice dell’Iraq; l’ambasciatrice Enas Mekkawy, capo Missione della Lega degli Stati arabi. (Res)