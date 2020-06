Farnesina: Di Stefano, sistema fieristico cruciale per il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema fieristico è “cruciale per il Made in Italy”. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in apertura del webinar “Il futuro delle fiere” organizzato dall’Agenzia Ice all’interno del ciclo di appuntamenti dedicati al sostegno al Made in Italy. "Il settore fieristico contribuisce in maniera determinante al Pil nazionale” ha affermato Di Stefano, "non solamente in termini di fatturato, ma anche nella sua strategica funzione di strumento al servizio della politica industriale e di vetrina di presentazione delle eccellenze del Made in Italy nel mondo”. (segue) (Res)