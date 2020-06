Farnesina: Di Stefano, sistema fieristico cruciale per il Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sottosegretario, “proprio per questo il sistema fieristico è uno dei sei pilastri su cui si fonda il Patto per l’Export presentato lo scorso 8 giugno alla Farnesina, accanto a comunicazione, formazione/informazione, e-commerce, promozione integrata e finanza agevolata”. Di Stefano ha aggiunto: "Oltre alla Campagna straordinaria di comunicazione in corso di definizione, che sarà diretta a rilanciare il Brand Italia, stiamo facendo e abbiamo già fatto molto proprio per il settore fieristico: dai ristori Ice per le fiere cancellate durante la primavera 2020, alle mini-fiere autunnali di settore, al modulo Ice gratuito per le fiere 2021, all’attrazione di buyers e influencer Vip, all’attivazione di un sistema digitale per incontri b2b settoriali. Ricordo inoltre che il fondo rotativo di Simest (ex lege n. 394/81) consente di finanziare anche la partecipazione delle aziende italiane alle fiere aventi carattere internazionale". Infine, il sottosegretario ha aggiunto: "Sappiamo bene che è necessario non abbassare la guardia; per questo continueremo a mettere in campo strumenti adeguati a supporto del sistema fieristico, tanto in questa delicata fase di convivenza con il virus, quanto in un’epoca pienamente post-Covid, che speriamo possa giungere al più presto”. (Res)