Usa: Fauci, in corso preoccupante aumento dei contagi da coronavirus

- Negli Stati Uniti è in corso un “preoccupante” aumento dei contagi da coronavirus. Lo ha detto davanti al Congresso Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive (Niaid) e virologo capo della task force nominata dall’amministrazione del presidente Donald Trump in risposta alla pandemia. Alla domanda sulla situazione attuale negli Usa, l’esperto ha osservato come non sia possibile avere un quadro d’insieme: “alcuni Stati stanno facendo bene, mentre altri in questo momento sono un problema”. “Abbiamo un paese molto grande, molto eterogeneo, con enormi differenze. Per esempio, è difficile comparare la situazione nell’area metropolitana di New York a quella di Casper, nel Wyoming”. Tuttavia, ha aggiunto Fauci, è chiaro che “siamo stati colpiti in maniera molto pesante”. “Al momento, per esempio, l’area metropolitana di New York, che è stata colpita assai duramente, sta andando molto bene perché sta abbassando la curva dei contagi e sta seguendo le linee guida che abbiamo attentamente preparato per cercare di riaprire cautamente la città e lo Stato di New York. (segue) (Nys)