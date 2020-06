Usa: Fauci, in corso preoccupante aumento dei contagi da coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In altre aree del paese, però, assistiamo a un preoccupante aumento dei contagi che sembra il risultato di una combinazione di fattori”, ha aggiunto il virologo. Fauci ha quindi dato una serie di raccomandazioni per affrontare i casi in aumento. “L’ho detto più volte. L’unico modo per gestire l’emergenza è avere la manodopera, i sistemi e le attrezzature per identificare, isolare e tracciare le trasmissioni in maniera efficace. È necessario che quando ci troviamo di fronte a un picco di contagi sappiamo da dove vengono”. Secondo il virologo, “le prossime due settimane saranno decisive per affrontare i nuovi casi in Florida, Texas e Arizona”. (Nys)