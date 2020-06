Privacy: Soro, ricorso intensivo a nuove tecnologie non sia occasione per monitorare lavoratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha sottolineato: "Potendo favorire una nuova articolazione dei processi produttivi in grado di accrescere efficienza e flessibilità, lo smart working potrebbe ragionevolmente divenire una forma diffusa, effettivamente alternativa, di organizzazione del lavoro. Per questa ragione - ha spiegato Soro - andranno seriamente affrontati e risolti tutti i problemi emersi in questi mesi: dalle dotazioni strumentali alla garanzia di connettività, alla sicurezza delle piattaforme, all’effettività del diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa: annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale". A giudizio del Garante, "il ricorso intensivo alle nuove tecnologie per rendere la prestazione lavorativa non deve rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico e ubiquitario del lavoratore, ma deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione, che presuppone anzitutto - ha concluso Soro in occasione della presentazione a Montecitorio della Relazione annuale per il 2019 - un’adeguata formazione e informazione del lavoratore". (Rin)