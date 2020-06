Cina: coronavirus, Pechino estende test sull'acido nucleico dando priorità ai gruppi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test di massa per la Covid-19 a Pechino entreranno presto in una "corsia preferenziale", nel tentativo di accelerare gli sforzi per frenare l'ultimo focolaio sviluppatosi nella capitale. Lo ha dichiarato Zhang Hua, vicedirettore della Commissione municipale per la salute. La città di oltre 20 milioni di residenti ha assistito allo scoppio di un focolaio l'11 giugno scorso e le infezioni sono state collegate al mercato alimentare all'ingrosso Xinfadi. Da allora, 249 persone sono state contagiate dalla Covid-19. "Pechino può ora amministrare più di 300 mila test di acido nucleico al giorno rispetto ai 40 mila di marzo. In città sono stati prelevati campioni da 2,95 milioni di persone tra il 12 giugno e il 22 giugno", ha spiegato Zhang. Oggi, Pechino ha designato cinque quartieri ad alto rischio e 39 a medio rischio. Agli abitanti dei quartieri ad alto e medio rischio è stato detto di fare dei test. "La strategia di screening dell'acido nucleico di Pechino si basa principalmente sul livello di rischio e sulla gravità", ha detto Zhang, che ha aggiunto che i test saranno effettuati in lotti e secondo il profilo sanitario degli individui. Secondo i rapporti pubblicati dalle autorità sanitarie, alcune persone che non erano tra gli stretti contatti dei casi confermati si sono rivelate positive al coronavirus anche se non avevano visitato il mercato Xinfadi. "Daremo priorità ai test di gruppi ad alto rischio a Xinfadi e in altri mercati coinvolti, oltre che nelle comunità circostanti. Su questa base, abbiamo testato i lavoratori in ristoranti, supermercati, mercati e residenti in quartieri ad alto rischio. Anche gli addetti alla consegna di cibo e i corrieri sono stati sottoposti a test", ha aggiunto Zhang.(Cip)