Regno Unito: ex Ad Tesco Bank, governo scozzese ripristini relazione con aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo scozzese deve ripristinare la sua complicata relazione con le aziende e può farlo attraverso coraggiosi interventi economici che potrebbero permettergli di avviare una ripresa innovativa dalla crisi di coronavirus. Questa è l'opinione di Benny Higgins, ex amministratore delegato di Tesco Bank. Higgins ha pubblicato ieri un rapporto commissionato dal governo scozzese. Il rapporto esorta il governa ad introdurre importanti riforme, che accelerino l'investimento nelle infrastrutture digitali e supportino le università. Secondo il quotidiano britannico "Financial Times" il rapporto, pubblicato dall'influente consigliere del governo, darà il via ad un dibattito politico in tutto il Regno Unito riguardante le modalità migliori per assicurarsi che i sussidi di emergenza vengano utilizzati per favorire un'economia più sostenibile. (segue) (Rel)