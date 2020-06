Regno Unito: ex Ad Tesco Bank, governo scozzese ripristini relazione con aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista con il "Ft" l'ex Ad di Tesco Bank ha detto che il settore pubblico e quello privato dovrebbero collaborare in modo più stretto per salvaguardare società fondamentali ed espandere settori strategici dell'economia che possano creare nuove posizioni lavorative. "Se questa crisi non stimola un modo di fare le cose differente...allora niente ci riuscirà", ha detto Higgins. Secondo l'ex Ad di Tesco Bank, le società del settore finanziario, agricolo e dell'energia rinnovabile scozzesi sono "relativamente positive" per quanto riguarda il loro rapporto con il governo. Altre invece ritengono che i ministri del Partito nazionale scozzese (Snp) al governo mettano la giustizia sociale prima degli interessi economici della nazione. "Riconosciamo il problema, riconosciamo che entrambe le parti devono adattarsi...il governo ed il settore privato devono trovare un nuovo modo di lavorare insieme", ha commentato Higgins. (Rel)