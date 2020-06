Puglia: Leo, domani conferenza su impatto pandemia su formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ufficio di Bruxelles della Regione Puglia ha organizzato, in collaborazione con la regione Lombardia e la regione Emilia Romagna, una videoconferenza sull’impatto della pandemia sulla formazione professionale e le raccomandazioni della Commissione Europea che saranno pubblicate prossimamente". Lo ha reso noto l'ente pugliese: "L'evento è in programma per domani dalle 10.30 alle 12 e si inserisce nel dibattito sulla risposta UE alla crisi Covid-19. Relatori del workshop saranno Joao Santos e Anna Barbieri della Dg Employment. L’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, rappresenterà le azioni messe in atto dalla Regione Puglia in tema di formazione a distanza con un approfondimento su come i centri di formazione pugliesi hanno cooperato con il territorio per erogare i servizi, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio". (segue) (Ren)